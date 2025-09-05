AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von AFC Energy zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die AFC Energy-Aktie zeigte sich zuletzt im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,101 EUR an der Tafel.
Die AFC Energy-Aktie bewegte sich um 09:15 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 0,101 EUR. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,102 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,101 EUR. Mit einem Wert von 0,102 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.
Bei 0,212 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 109,821 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Abschläge von 36,806 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.
