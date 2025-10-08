DAX24.429 +0,2%Est505.624 +0,2%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto17,00 -0,5%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1614 -0,4%Öl66,00 +0,4%Gold4.037 +1,3%
So entwickelt sich AFC Energy

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit roter Tendenz

08.10.25 09:28 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 0,112 EUR.

Die AFC Energy-Aktie musste um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 0,112 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,112 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,113 EUR.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,212 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 88,167 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,064 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 76,452 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

