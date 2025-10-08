DAX24.500 +0,5%Est505.624 +0,2%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,13 +0,6%Gold4.037 +1,3%
Kurs der AFC Energy

AFC Energy Aktie News: AFC Energy verteuert sich am Mittag

08.10.25 12:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 0,116 EUR.

AFC Energy PLCShs
0,11 EUR 0,00 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der BMN-Sitzung 2,1 Prozent auf 0,116 EUR zu. Bei 0,120 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,113 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 8.547 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 46,140 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,060 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 48,187 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

