AFC Energy Aktie News: AFC Energy verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen
Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 5,0 Prozent auf 0,113 EUR.
Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:44 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 0,113 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,110 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,113 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.000 AFC Energy-Aktien umgesetzt.
Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,215 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 90,265 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,060 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,903 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten AFC Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.
Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.
