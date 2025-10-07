AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 0,113 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 0,113 EUR. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,110 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,117 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 81.043 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,214 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 89,046 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2025 bei 0,061 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 46,201 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.



