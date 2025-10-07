AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 0,113 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 0,113 EUR. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,113 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,113 EUR.

Bei 0,212 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 87,500 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 43,528 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

