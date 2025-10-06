AFC Energy Aktie News: AFC Energy büßt am Nachmittag ein

So bewegt sich AFC Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 0,113 EUR.

Um 15:42 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 0,113 EUR. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,112 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,119 EUR. Zuletzt wechselten 526.481 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,716 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Am 23.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,061 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 46,011 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

