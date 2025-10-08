DAX24.609 +0,9%Est505.646 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,95 -0,7%Nas22.943 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,17 +0,7%Gold4.039 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: Dow stabil -- DAX fester -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten
Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
So entwickelt sich AFC Energy

AFC Energy Aktie News: AFC Energy macht am Nachmittag Boden gut

08.10.25 16:10 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 0,116 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,11 EUR 0,00 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:44 Uhr sprang die AFC Energy-Aktie im BMN-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 0,116 EUR zu. Bei 0,120 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,113 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via BMN 9.047 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,215 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 46,047 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,060 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 48,276 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte AFC Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung