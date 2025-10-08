AFC Energy Aktie News: AFC Energy macht am Nachmittag Boden gut

So entwickelt sich AFC Energy

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 0,116 EUR zu.

Um 15:44 Uhr sprang die AFC Energy-Aktie im BMN-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 0,116 EUR zu. Bei 0,120 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,113 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via BMN 9.047 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,215 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 46,047 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,060 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 48,276 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte AFC Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

