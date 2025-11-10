DAX23.950 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1558 ±0,0%Öl63,75 +0,1%Gold4.080 +2,0%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy schiebt sich am Mittag vor

10.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Plus bei 0,100 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 0,100 EUR. Die AFC Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,100 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,093 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 4.580 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 115,215 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,060 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 39,940 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AFC Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

