AFC Energy Aktie News: AFC Energy verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Die Aktie von AFC Energy zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 0,096 EUR bewegte sich die AFC Energy-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:44 Uhr die AFC Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,096 EUR. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,096 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,093 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,096 EUR. Der Tagesumsatz der AFC Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 4 Aktien.

Bei einem Wert von 0,215 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 124,192 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,060 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,435 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

