AFC Energy Aktie News: AFC Energy verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 0,098 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie notierte um 15:39 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 0,098 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AFC Energy-Aktie bei 0,097 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,101 EUR. Bisher wurden heute 92.445 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,214 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 118,367 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,061 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 37,857 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP. Im Vorjahr erhielten AFC Energy-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,020 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

