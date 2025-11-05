AFC Energy Aktie News: AFC Energy knickt am Vormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 5,1 Prozent im Minus bei 0,095 EUR.

Das Papier von AFC Energy befand sich um 09:15 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 5,1 Prozent auf 0,095 EUR ab. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,095 EUR ein. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,095 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,212 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 122,866 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,877 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

