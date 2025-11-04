DAX23.818 -1,3%Est505.618 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 ±0,0%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.921 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,06 -1,2%Gold3.995 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Amazon, Tesla, Nordex, Evonik, Schaeffler, Rheinmetall im Fokus
Top News
HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025 HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Blick

AFC Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von AFC Energy

04.11.25 12:04 Uhr
AFC Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von AFC Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,4 Prozent auf 0,095 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,09 EUR -0,01 EUR -5,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AFC Energy gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 11:56 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 0,095 EUR abwärts.

Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,212 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 123,101 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 32,806 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung