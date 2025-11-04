AFC Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von AFC Energy

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,4 Prozent auf 0,095 EUR.

Um 11:56 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 0,095 EUR abwärts.

Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,212 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 123,101 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 32,806 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

