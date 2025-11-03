AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt fiel die AFC Energy-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 0,099 EUR ab.

Das Papier von AFC Energy befand sich um 11:55 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,6 Prozent auf 0,099 EUR ab. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,095 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,098 EUR. Bisher wurden heute 121.325 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,214 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 116,162 Prozent wieder erreichen. Am 23.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,061 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 38,485 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

