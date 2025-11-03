DAX24.143 +0,8%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,69 -1,4%Nas23.831 +0,5%Bitcoin93.515 -2,5%Euro1,1520 -0,1%Öl64,76 -0,5%Gold4.026 +0,6%
So bewegt sich AFC Energy

AFC Energy Aktie News: AFC Energy steigt am Nachmittag

03.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die AFC Energy-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 0,101 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:43 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 0,101 EUR nach oben. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,101 EUR an. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,098 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,215 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 113,294 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,476 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

