AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Dienstagnachmittag im Bärenmodus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,4 Prozent auf 0,095 EUR.

Um 16:05 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 8,4 Prozent auf 0,095 EUR ab. Bei 0,095 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,104 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 185.892 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,214 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 125,026 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 0,061 EUR. Mit Abgaben von 35,962 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP. Im Vorjahr erhielten AFC Energy-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.

