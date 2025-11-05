AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Mittag südwärts
Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,9 Prozent auf 0,096 EUR.
Die AFC Energy-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 0,096 EUR. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,096 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,101 EUR. Zuletzt wechselten 47.961 AFC Energy-Aktien den Besitzer.
Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,214 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 123,149 Prozent zulegen. Am 23.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,061 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,496 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.
