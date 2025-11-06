AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich AFC Energy

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 0,097 EUR.

Die AFC Energy-Aktie konnte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 0,097 EUR. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,097 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,097 EUR.

Bei 0,212 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 54,137 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 34,330 Prozent Luft nach unten.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

