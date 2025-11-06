DAX24.020 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 -3,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.313 -1,2%Euro1,1512 +0,2%Öl63,91 +0,6%Gold4.009 +0,8%
Aktienkurs im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy büßt am Donnerstagmittag ein

06.11.25 12:04 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy büßt am Donnerstagmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 0,100 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 0,100 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,100 EUR aus. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,100 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,215 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 115,863 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,060 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,759 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

AFC Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. AFC Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

