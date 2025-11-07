AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 0,095 EUR.

Der AFC Energy-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:02 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 0,095 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,095 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,099 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109.458 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,214 EUR. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 55,607 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,061 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 35,895 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AFC Energy-Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie aus.

