AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Freitagvormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AFC Energy. Der AFC Energy-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 0,095 EUR.

Um 09:15 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 3,1 Prozent auf 0,095 EUR ab. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,095 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,095 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 55,225 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,064 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 48,666 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP. Im Vorjahr erhielten AFC Energy-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP ausweisen wird.

