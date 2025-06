AFC Energy Aktie News: AFC Energy springt am Mittwochnachmittag hoch

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AFC Energy. Im Tradegate-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere zuletzt 7,1 Prozent.

Um 16:07 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 7,1 Prozent auf 0,156 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,156 EUR. Bei 0,150 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 703.371 AFC Energy-Aktien.

Am 21.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,235 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,936 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,061 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 61,061 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AFC Energy.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AFC Energy einen Verlust von -0,016 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

