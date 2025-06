AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Mittag ins Minus

Blick auf AFC Energy-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,1 Prozent auf 0,190 EUR.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 0,190 EUR. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,170 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 0,198 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 665.543 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.06.2024 bei 0,235 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,551 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,061 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,914 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy im Jahr 2025 -0,016 GBP je Aktie Verlust verbuchen wird.

