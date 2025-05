AFC Energy Aktie News: Hausse bei AFC Energy am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 6,3 Prozent auf 0,135 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die AFC Energy-Aktie konnte um 11:54 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 0,135 EUR. In der Spitze legte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,135 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,125 EUR. Bisher wurden heute 10.900 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.06.2024 auf bis zu 0,300 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 122,222 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 0,064 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 52,815 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,016 GBP ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie