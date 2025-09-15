AFC Energy Aktie News: AFC Energy verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

AFC Energy im Blick

Die Aktie von AFC Energy hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AFC Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 0,101 EUR.

Die AFC Energy-Aktie bewegte sich um 09:15 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 0,101 EUR. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,101 EUR an. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,101 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,101 EUR.

Bei einem Wert von 0,212 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 52,340 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,064 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit einem Kursverlust von 36,806 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

