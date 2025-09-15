DAX23.638 -0,5%ESt505.430 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,20 -0,4%Gold3.694 +0,4%
AFC Energy im Blick

AFC Energy Aktie News: AFC Energy verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

16.09.25 09:26 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aktie von AFC Energy hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AFC Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 0,101 EUR.

Die AFC Energy-Aktie bewegte sich um 09:15 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 0,101 EUR. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,101 EUR an. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,101 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,101 EUR.

Bei einem Wert von 0,212 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 52,340 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,064 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit einem Kursverlust von 36,806 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AFC Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 GBP belaufen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

