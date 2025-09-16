AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 0,101 EUR.

Bei der AFC Energy-Aktie ließ sich um 09:15 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 0,101 EUR. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,102 EUR an. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,101 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,102 EUR.

Bei einem Wert von 0,212 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Gewinne von 108,992 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,064 EUR. Abschläge von 37,055 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

