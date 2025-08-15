AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 0,107 EUR ab.

Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 0,107 EUR. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,107 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,111 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 35.009 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 101,311 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,060 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 43,820 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

