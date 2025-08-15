DAX24.306 -0,2%ESt505.430 -0,4%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,90 -0,4%Gold3.350 +0,4%
AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Vormittag tief südwärts

18.08.25 09:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 5,0 Prozent auf 0,109 EUR ab.

Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr um 5,0 Prozent auf 0,109 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,109 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,112 EUR.

Am 17.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,212 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 93,327 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,064 EUR am 11.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 41,773 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

Redaktion finanzen.net

