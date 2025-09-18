AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der AFC Energy-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 0,107 EUR.

Die AFC Energy-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 0,107 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,103 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,109 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 294.939 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,214 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,061 EUR ab. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 43,084 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

