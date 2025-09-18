DAX23.628 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1763 -0,2%Öl66,86 -1,0%Gold3.658 +0,4%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag mit Kurseinbußen

19.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 4,8 Prozent auf 0,104 EUR ab.

Die AFC Energy-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 0,104 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,104 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,109 EUR. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.239 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,215 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Gewinne von 106,334 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,418 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. AFC Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

