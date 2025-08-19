DAX24.337 -0,4%ESt505.481 ±-0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,54 +0,9%Gold3.327 +0,3%
Notierung im Blick

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

20.08.25 12:07 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,110 EUR.

Mit einem Wert von 0,110 EUR bewegte sich die AFC Energy-Aktie um 11:43 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,117 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,110 EUR aus. Bei 0,110 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.148 AFC Energy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,215 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 95,455 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,060 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,455 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

