AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 0,125 EUR zu.

Um 11:59 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,125 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,135 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,135 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 65.000 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,212 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,200 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,064 EUR. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Abschläge von 49,040 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

