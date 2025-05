AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Mittag tief südwärts

So bewegt sich AFC Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 5,6 Prozent auf 0,114 EUR ab.

Die AFC Energy-Aktie wies um 11:55 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 0,114 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,112 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,117 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 96.650 AFC Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.06.2024 bei 0,305 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 167,105 Prozent zulegen. Am 23.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,061 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 87,192 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die AFC Energy-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AFC Energy-Verlust in Höhe von -0,016 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie