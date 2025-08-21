DAX24.324 +0,1%ESt505.481 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1596 -0,1%Öl67,53 -0,2%Gold3.330 -0,3%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy verbilligt sich am Freitagmittag

22.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 2,9 Prozent auf 0,109 EUR ab.

Um 11:55 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 0,109 EUR. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,105 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,105 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.000 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,212 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 94,751 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Bei einem Wert von 0,064 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 70,487 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

