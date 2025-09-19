AFC Energy Aktie News: AFC Energy verbilligt sich am Montagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 0,114 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 15:55 Uhr 2,2 Prozent auf 0,114 EUR. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,112 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,113 EUR. Bisher wurden via Tradegate 320.034 AFC Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,214 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 88,380 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AFC Energy-Aktie 46,391 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

