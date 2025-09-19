AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Montagmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der AFC Energy-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 0,114 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte um 11:43 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 0,114 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,112 EUR nach. Bei 0,113 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 207.148 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,214 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,063 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,061 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 46,766 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie