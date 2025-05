AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Freitagnachmittag tiefer

So bewegt sich AFC Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 4,5 Prozent auf 0,111 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 15:38 Uhr 4,5 Prozent auf 0,111 EUR. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,108 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,119 EUR. Zuletzt wechselten 150.980 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,305 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2024 erreicht. 173,831 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,061 EUR am 23.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,234 Prozent.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AFC Energy am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,016 GBP ausweisen wird.

