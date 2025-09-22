DAX23.657 +0,6%ESt505.479 +0,7%Top 10 Crypto15,61 -0,7%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1802 ±0,0%Öl66,87 +0,5%Gold3.785 +1,0%
AFC Energy im Blick

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Dienstagmittag im Minusbereich

23.09.25 12:05 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,123 EUR abwärts.

Um 11:59 Uhr fiel die AFC Energy-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,123 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,120 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,122 EUR. Bisher wurden heute 435.570 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 0,214 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,701 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2025 bei 0,061 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,568 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

