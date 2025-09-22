AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 0,116 EUR.

Um 09:15 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 0,116 EUR. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,122 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,120 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.000 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,642 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Bei 0,064 EUR fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,991 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

