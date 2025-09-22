DAX23.648 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.922 +0,4%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.757 +0,3%
Aktienkurs aktuell

AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Vormittag nordwärts

23.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 0,116 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,12 EUR 0,01 EUR 4,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:15 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 0,116 EUR. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,122 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,120 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.000 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,642 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Bei 0,064 EUR fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,991 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

