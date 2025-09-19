DAX23.512 -0,5%ESt505.446 -0,2%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.880 -2,4%Euro1,1764 +0,2%Öl66,83 +0,3%Gold3.721 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche PAG911 BASF BASF11 SAP 716460 Palantir A2QA4J Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Notierung im Fokus

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagvormittag gefragt

22.09.25 09:29 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagvormittag gefragt

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 4,2 Prozent auf 0,115 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,12 EUR 0,01 EUR 7,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr in Grün und gewann 4,2 Prozent auf 0,115 EUR. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,115 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,114 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,212 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 45,721 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,064 EUR. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 44,512 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung