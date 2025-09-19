AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagvormittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 4,2 Prozent auf 0,115 EUR zu.

Die AFC Energy-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr in Grün und gewann 4,2 Prozent auf 0,115 EUR. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,115 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,114 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,212 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 45,721 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,064 EUR. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 44,512 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

