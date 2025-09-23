DAX23.484 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.322 ±0,0%Nas22.702 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1771 +0,2%Öl66,32 -0,5%Gold3.721 +1,0%
Aktien Frankfurt: Dax gibt wegen sehr schwacher Autowerte nach

22.09.25 14:45 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax gibt wegen sehr schwacher Autowerte nach
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.478,2 PKT -161,2 PKT -0,68%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat seine moderate Talfahrt vom Freitag zu Beginn der neuen Woche etwas beschleunigt fortgesetzt. Am frühen Nachmittag notierte der Leitindex belastet von sehr schwachen Automobilwerten 0,6 Prozent tiefer bei 23.510 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen erholte sich hingegen von seinen Anfangsverlusten und stieg zuletzt um 0,2 Prozent auf 30.248 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sprach vom anhaltenden September-Blues des Dax, während die US-Börsen im Nachgang der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr von Rekord zu Rekord eilen. "Während die Investoren in den USA von der geringsten Zahl von Gewinnwarnungen seit einem Jahr ermutigt werden, fürchten sie sich hierzulande vor zahlreichen negativen Überraschungen. Der Dax bleibt in der Handelsspanne, die ihn nun schon seit gut drei Wochen gefangen hält", erklärte Stanzl.

Europas Autowerte legten nach den Gewinnwarnungen des Volkswagen-Konzerns und seiner Sportwagen-Tochter Porsche AG (Porsche) den Rückwärtsgang ein. Für die Papiere der Konzernholding Porsche SE (Porsche Automobil vz) ging es als schwächster Dax-Wert um 8,7 Prozent nach unten, die VW-Vorzugsaktien (Volkswagen (VW) vz) büßten 7,8 Prozent ein.

Die Aktie der VW-Tochter Porsche AG (Porsche) fiel um 7,3 Prozent. Sie litt auch darunter, dass sie wegen ihrer zuletzt schwachen Kursentwicklung seit diesem Montag nicht mehr im Dax enthalten, sondern in den MDax abgestiegen ist.

Die schlechten Nachrichten von VW und Porsche zogen auch die Papiere von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und BMW um 2,2 beziehungsweise 2,1 Prozent nach unten.

Dagegen waren wieder einmal die Rüstungswerte gefragt. Nachdem russische Kampfjets in den estnischen Luftraum eingedrungen sind, kommt der UN-Sicherheitsrat am Montag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Auch die Nato-Länder sollen Anfang der Woche zu Beratungen wegen des Vorfalls zusammenkommen. Die Titel von Rheinmetall legten um 0,3 Prozent zu. Die Branchenkollegen HENSOLDT und RENK aus dem MDax gewannen 4,9 beziehungsweise 5,0 Prozent.

Beliebt waren auch Aktien aus dem Bereich der Chipausrüster, nachdem die US-Bank Morgan Stanley die Titel von ASML (ASML NV) hochgestuft hatte. Für Aixtron (AIXTRON SE), PVA TePla und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) ging es in der Folge um bis zu 3,4 Prozent nach oben.

Die Kurse der beiden Dax-Aufsteiger Scout24 und GEA stiegen um 2,5 beziehungsweise 2,9 Prozent, nachdem sie die Porsche AG (Porsche) und Sartorius (Sartorius vz) im deutschen Leitindex ersetzt hatten.

Die Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) fielen auf den tiefsten Stand seit Mai und büßten zuletzt 1,3 Prozent ein. Zuvor hatte die Bank of America die Papiere des Logistikkonzerns von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 35 Euro gesenkt./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

