AFC Energy Aktie News: AFC Energy zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im BMN-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:44 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 0,120 EUR. Bei 0,120 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,119 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.991 AFC Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,215 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,167 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 50,000 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

