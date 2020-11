AgraFlora Organics International-Aktie aktuell: AgraFlora Organics International tendiert südwärts

Die AgraFlora Organics International-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 3,8 Prozent auf 0,020 EUR ab. Das Tagestief markierte die AgraFlora Organics International-Aktie bei 0,020 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,020 EUR. Zuletzt wechselten 60.000 AgraFlora Organics International-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2019 00:00:00 auf bis zu 0,148 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2020 00:00:00 Kursverluste bis auf 0,012 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten erwarten für 2021 einen Verlust in Höhe von -0,010 CAD je AgraFlora Organics International-Aktie.

Die AgraFlora Organics International Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA00851F1062 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. AgraFlora Organics International Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com