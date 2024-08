Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 128,97 USD.

Das Papier von Airbnb legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 128,97 USD. Bei 129,17 USD erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 126,57 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 221.561 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,09 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 31,88 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,24 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 12,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 08.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 1,02 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,48 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,14 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbnb am 06.08.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,56 USD je Aktie.

