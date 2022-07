Airbnb Aktie News: Airbnb legt am Freitagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Airbnb 95,00 EUR

Die Airbnb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 08.07.2022 16:22:00 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 92,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 96,11 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.469 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 187,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,50 EUR am 30.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 10,97 Prozent Luft nach unten.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,95 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.508,94 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 70,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 886,94 USD in den Büchern standen.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,86 USD je Airbnb-Aktie.

