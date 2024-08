Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Airbnb

Blick auf Airbnb-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 114,40 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 114,40 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 114,20 USD. Bei 115,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131.522 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 48,68 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 110,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Airbnb gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,75 Mrd. USD – ein Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,48 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

