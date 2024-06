Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 144,69 USD.

Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 144,69 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 143,85 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 148,99 USD. Bisher wurden via NASDAQ 168.170 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 170,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 14,93 Prozent niedriger. Bei 113,24 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 08.05.2024 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,14 Mrd. USD – ein Plus von 17,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 1,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbnb am 31.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

