Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag auf grünem Terrain

14.08.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 117,95 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 117,95 USD zu. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 118,69 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.993 Airbnb-Aktien. Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Bei 110,40 USD erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,40 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.08.2024 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Mrd. USD in den Büchern standen. Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie S&P 500 aktuell: S&P 500 fällt letztendlich Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge Airbnb enttäuscht beim Gewinn - Airbnb-Aktie sackt zweistellig ab

