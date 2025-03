Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,5 Prozent auf 123,79 USD ab.

Die Airbnb-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 123,79 USD. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,79 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 126,00 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228.706 Stück gehandelt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,09 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (110,40 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 13.02.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 2,48 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Airbnb-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,36 USD je Aktie.

