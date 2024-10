Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich Airbnb

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 135,95 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 135,95 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 136,81 USD aus. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 135,16 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,81 USD. Bisher wurden via NASDAQ 246.546 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 110,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 18,79 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2024 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 1,02 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,63 Prozent auf 2,75 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,48 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 30.10.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

